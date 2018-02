​Mówiąc o bezpieczeństwie, należy pamiętać o agresji rosyjskiej w Gruzji i na Ukrainie. Kwestia rosyjska to zagadnienie nie tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale całej UE i NATO - mówił w sobotę podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zaznaczył, że jeśli Europa chce postępu w dziedzinie obronności, wszystkie państwa muszą działać wspólnie. Wśród priorytetów wymienił obronę granic. "Silniejsza Europa oznacza dla mnie lepszy sektor obronności, lepszą współpracę i lepszą ochronę granic" - mówił.

Podczas wystąpienia Morawiecki nawiązał też do monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa sprzed 11 lat, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił przemówienie, zaznaczając - jak mówił Morawiecki - nową erę stosunków między Rosją a Europą. I rzeczywiście, zrobił tak jak zapowiedział, bo rok później widzieliśmy atak na Gruzję, a kilka lat później widzieliśmy, że zaatakował Ukrainę - mówił szef polskiego rządu.

Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy mówimy o bezpieczeństwie w Europie, ponieważ kwestia rosyjska nie jest już tylko i wyłącznie kwestią Europy Środkowo-Wschodniej, to jest już zagadnienie dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla całej Unii Europejskiej - ocenił Morawiecki.

Morawiecki stwierdził również, że trudno mówić o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obronności, jeśli bardzo niewielka grupa państw europejskich spełnia wymóg NATO przeznaczania 2 proc. PKB na obronność.



Jak dodał, należy stworzyć drogę dotarcia do 2 proc. PKB we wszystkich krajach Paktu Północnoatlantyckiego.



Jeżeli chcemy być bardziej samowystarczalni, to naprawdę musimy pilnować swojego własnego bezpieczeństwa i o wiele bardziej się o nie troszczyć - podkreślił premier, zauważając, obecnie 70-75 proc. siły militarnej NATO opiera się na wojskach amerykańskich.



Mamy tak wiele różnego rodzaju czołgów, samolotów, innego rodzaju sprzętu, że bardzo ciężko jest nam stworzyć wspólną politykę bezpieczeństwa i obronności w Europie - mówił.



Morawiecki ocenił, że bezpieczeństwo to nie tylko kwestia siły militarnej, lecz także zaangażowania w pomoc regionom dotkniętym kryzysem, jak w przypadku Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej.



Bezpieczeństwo to też walka z ubóstwem, ze zmianami klimatycznymi - powiedział.



Myślę, że istotne jest stworzenie jednej strategii, żeby stanąć naprzeciw takim wyzwaniom jak problem uchodźców, ubóstwa, zmian klimatycznych, ale spójna strategia obrony jest szczególnie istotna dla nas - dodał.



Mówiąc o zagrożeniach hybrydowych, premier podkreślił, że Polska wspiera europejskie inicjatywy dot. ich zwalczania, w tym stałą współpracę strukturalną w dziedzinie obronności (PESCO) i Europejski Fundusz Obronny.



Premier ocenił, że potrzeba obecnie większego wsparcia militarnego. Więcej czołgów (steel tanks), nie tylko think-tanków - przekonywał.



Jak dodał istotne, żeby wymagania, które stawia wspólna strategia obrony były egzekwowane i realizowane na poziomie narodowym. Niektórzy sarkastycznie mówią o żołnierzach z Powerpointa i +chair-forces+ - to tylko inna nazwa na think-tanki, a ważne jest stworzenie jednej wspólnej strategii - mówił.



Szef polskiego rządu ocenił, że w Europa Zachodnia zapomniała o tradycyjnych zagrożeniach militarnych, w przeciwieństwie do Europy Wschodniej. W tym kontekście wspomniał o konflikcie w Gruzji i na Ukrainie.



Nie może być żadnego pobłażania dla agresorów, którzy gwałcą prawo międzynarodowe. Nie można współpracować z tymi, którzy biorąc jeden palec, chcą całej ręki - dodał.



Premier podkreślił, że dla UE istotne muszą być także kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, w tym ochrony europejskich firm przed atakami zagranicznymi.



Chodzi o pewną wspólną, jednolitą odpowiedź odnośnie do cyberbezpieczeństwa, ale też cyberzagrożeń - wyjaśnił.



Rosja zdecydowanie dominuje, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną i trzeba to również wziąć pod uwagę - podkreślił.



Według szefa polskiego rządu, Europa potrzebuje jednolitej odpowiedzi zarówno na cyberzagrożenia, jak i w zakresie ochrony granic. Podkreślał również rolę wspólnej odpowiedzi na kryzys migracyjny. Nie wystarczy tylko i wyłącznie, by kraje implementowały własne strategie - przekonywał.



Przede wszystkim potrzebujemy silniejszej, bardziej opartej na solidarności, jednolitej polityki między NATO a Unią Europejską, po to aby skupić się na tych wszystkich wyzwaniach, które są wokół nas - dodał szef polskiego rządu.

(ph)