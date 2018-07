"Polska nie chce być zakładnikiem Rosji" - stwierdził w Brukseli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Te słowa padły podczas spotkania amerykańskiego przywódcy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Donald Trump / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA



Trump zarzucił krajom Unii Europejskiej - zwłaszcza Niemcom, że przyczyniają się do wzbogacania się Rosji. Dlaczego chcecie, żeby Was bronić przed Rosją, a jednocześnie płacicie jej miliardy za gaz? - pytał szefa NATO Jensa Stoltenberga.



Są takie kraje jak Polska, które nie przyjęłyby rosyjskiego gazu. Są inne kraje, które by go nie przyjęły, bo nie chcą być zależne od Rosji - tłumaczył Trump. Niemcy to zakładnik Rosji; pozbyli się elektrowni węglowych, elektrowni atomowych, biorą ogromne ilości ropy i gazu z Rosji. To coś, czemu trzeba się przyjrzeć, to coś bardzo nieodpowiedniego - ocenił.