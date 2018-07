​John Cleese, członek legendarnej grupy Monty Python, zapowiedział, że na stałe wyprowadzi się z Wielkiej Brytanii. Powodem jest Brexit. W 2016 roku komik poparł kampanię za opuszczeniem Unii Europejskiej, ale ostatnio nie jest mu do śmiechu. Zamieszka na jednej z Wysp Karaibskich.

To było straszne. Z jednej strony - kłamstwa na temat pieniędzy, które zamiast do Brukseli popłyną na służbę zdrowia, z drugiej - straszenie ludzi, że po wyjściu z Unii spotka nas katastrofa. Taki był standard tej debaty. Nikt nie mówił, że Brexit będzie skomplikowany. Teraz nikt nie ma pojęcia, co się stanie - powiedział w wywiadzie dla BBC.

Znany komik zdegustowany jest też poziomem brytyjskiej prasy. Nie ufa bankierom i nie jest zachwycony współczesnymi komikami - uważa ich za mało oryginalnych. Również z tych powodów zamierza wyjechać na stałe.

John Cleese, wraz z grupą przyjaciół, założył w latach 60. ubiegłego stulecia popularny kabaret Monty Python. Ich surrealistyczne poczucie humoru i zamiłowanie do ironii zyskały im zwolenników po obu stronach Atlantyku.

(ak)