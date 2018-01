30-latek trafił do szpitala w Kalifornii po tym, jak odkrył, że był nosicielem tasiemca. Liczący ponad 1,5 metra pasożyt wypełzł z jego ciała. "Myślałem, że umieram i wychodzą ze mnie wnętrzności" - relacjonował słowa mężczyzny lekarz.

Sushi / Konrad Kalbarczyk / PAP/EPA

30-latek zmagał się biegunką. Gdy korzystał z toalety, zorientował się, że "coś z niego wystaje".



Pomyślałem: Boże, wychodzą ze mnie wnętrzności! Pomyślałem, że to fragment jelita - miał później relacjonować lekarzowi.



Mężczyzna zorientował się po chwili, że był to ponad 1,5-metrowy pasożyt. Zawinął go w papier toaletowy, zapakował do papierowej torby i ruszył do szpitala. Tam pokazał "okaz" lekarzowi.

W czasie wywiadu lekarskiego okazało się, że 30-latek jest amatorem sushi. Przyznał, że codziennie kosztował sashimi z surowym łososiem. Tymczasem już rok temu naukowcy (z Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków - FDA) ostrzegali, że w łososiu pochodzącym z wód Pacyfiku mogą występować larwy pasożytnicze, które mogą przekształcać się w tasiemce. Przed przykrymi konsekwencjami spożywania tych ryb chroni ich gotowanie lub dokładne mrożenie.



The Guardian