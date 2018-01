Były lekarz amerykańskiej federacji gimnastycznej Larry Nassar, który w czasie pełnienia tej funkcji dopuścił się molestowania seksualnego podopiecznych, został skazany na 175 lat więzienia. "Właśnie podpisałam pański wyrok śmierci" - powiedziała sędzia Rosemary Aquilina. "Do pana nie posłałabym nawet swoich psów. Na mnie spadł honor i zaszczyt ukarania pana" – dodała.

Larry Nassar / RENA LAVERTY / PAP/EPA