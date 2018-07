Książę Louis, najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate, został ochrzczony w poniedziałek na prywatnej uroczystości w pałacu St. James’s. Sakramentu udzielił abp Canterbury Justin Welby, duchowy zwierzchnik Kościoła Anglii i głowa Wspólnoty Anglikańskiej.

Książę Louis / PAP/EPA/ANDY RAIN /

Książę przyjął chrzest w Kaplicy Królewskiej londyńskiego pałacu wodą święconą pochodzącą z Jordanu. W uroczystości wzięła udział część rodziny królewskiej i przyjaciele rodziców. Nie uczestniczyli w niej z powodów zdrowotnych królowa Elżbieta II i książę Edynburga Filip.

Do chrztu dziecko ubrane było w suknię chrzcielną, tzw. honitońską od typu koronki z Honiton. Suknia należy do brytyjskiej rodziny królewskiej od 1841 roku, kiedy do chrztu miała ją na sobie księżniczka Wiktoria, najstarszą córka królowej Wiktorii. Potem ubierano w nią do chrztu kolejne dzieci, w tym królową Elżbietę II, aż do 2004 roku, kiedy oryginał zastąpiła jego wierna kopia. W niej właśnie chrzest przyjmował książę Louis, a przed nim m.in. jego rodzeństwo.



Urodzony 24 kwietnia Louis jest piąty w linii sukcesji do tronu: po dziadku - księciu Walii Karolu, ojcu - księciu Williamie i po rodzeństwie, księciu George'u i księżniczce Charlotcie.



Książę, zgodnie ze zwyczajem w rodzinach monarszych, ma więcej rodziców chrzestnych niż zwykłe dzieci. Zostali nimi przyjaciele Williama i jego brata Harry'ego - Nicholas van Cutsem i Guy Pelly, kolega szkolny Williama - Harry Aubrey-Fletcher, oraz żona przyjaciela i kolegi z Eton księcia - Laura Meade, oraz koleżanka szkolna księżej Kate - Hannah Carter i kuzynka księżnej - Lucy Middleton.

Księżna Kate z małym księciem / PAP/EPA/STR /

Para książęca z dziećmi / PAP/EPA/STR /