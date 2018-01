Melania Trump nie towarzyszyła mężowi w drodze na Kapitol, gdzie Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa - zwraca uwagę "Daily Mail". Pierwsza Dama udała się do siedziby Kongresu własną kolumną samochodów, ale - jak podkreśliła jej rzeczniczka - do Białego Domu wróciła już z prezydentem na pokładzie "Bestii". Według "Daily Mail", kryzys w małżeństwie Pierwszej Pary USA wywołały niedawne doniesienia o tym, że prawnik Trumpa zapłacił gwieździe porno Stormy Daniels za milczenie nt. ich romansu. Ta ostatnia wydała we wtorek oświadczenie, w którym zaprzeczyła informacjom o romansie, który miał mieć miejsce w 2006 roku.

Melania Trump na Kapitolu tuż przed wystąpieniem Donalda Trumpa /JIM LO SCALZO /PAP/EPA

REKLAMA