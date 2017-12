12 osób zginęło w niedzielę w katastrofie niewielkiego samolotu w Kostaryce. Wśród ofiar znajduje się 10 zagranicznych turystów i dwóch członków załogi. Przyczyną tragedii była prawdopodobnie usterka techniczna.

Katastrofa samolotu w Kostaryce / PAP/EPA/Ministry of Public Security HANDOUT /

Do katastrofy doszło w prowincji Guanacaste, ok. 230 km. na zachód od stolicy kraju San Jose. Samolot, należący do linii lotniczych Nature Air, rozbił się w terenie górskim porośniętym tropikalną dżunglą.

Ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało film i zdjęcia z miejsca wypadku, na którym widać wrak maszyny.



Służby ratunkowe nie mogły szybko dotrzeć do trudno dostępnego miejsca wypadku. Według lokalnych mieszkańców nikt nie przeżył katastrofy.