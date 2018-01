Pozostałości hotelu sprzed 1700 lat znaleźli archeolodzy w mieście Jesolo - największym ośrodku turystycznym na wybrzeżu w rejonie Wenecji, odwiedzanym co roku przez 5 miliony osób. W czasach antycznych można było do niego dopłynąć tylko łodzią.

Odkrycia pierwszego hotelu w Jesolo, czyli w starożytnej osadzie Equilio, dokonali naukowcy z weneckiego uniwersytetu Ca Foscari po dwóch latach prac. Ich znalezisko dowodzi, że miejsce to było ważnym punktem, znanym podróżnym już w czasach Cesarstwa Rzymskiego.

Budynek został zbudowany około IV wieku na małej wysepce, w pobliżu ujścia rzeki. Teren ten znajduje się teraz w pobliżu starożytnych murów miejskich.



Kierujący wykopaliskami Sauro Gelichi wyjaśnił, że był to rodzaj pensjonatu, podobnego do przydrożnych gospód, gdzie zatrzymywali się głównie urzędnicy cesarscy. Ten zaś przeznaczony był dla tych, którzy płynęli wenecką laguną, na przykład do Rawenny.



Archeolodzy dotarli do fundamentów budynku, podzielonego na jednakowe pokoje; w każdym było palenisko. Obok znajdowała się sala będąca zapewne miejscem ceremonii religijnych.



Świadomość tego, że w Jesolo 1700 lat temu stała struktura, która była poprzedniczką hoteli, stanowiących dzisiaj motor naszej gospodarki, wywołuje wielkie emocje - mówią przedstawiciele lokalnych władz.