​Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy publicznej na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne.

Komisja Europejska / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Wątpliwości KE budzi fakt, że spółka otrzymała w przeszłości pomoc państwa. Zgodnie z unijnymi przepisami przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc restrukturyzacyjną tylko raz na 10 lat.

Spółka Przewozy Regionalne korzystała już w przeszłości z pomocy państwa. Musimy ocenić, czy przyznana pomoc jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa i zadbać o to, by wsparcie publiczne nie prowadziło do zakłóceń konkurencji na rynku kolejowym - poinformowała unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.



KE podała, że we wrześniu 2015 r. Polska poinformowała ją, że Przewozy Regionalne otrzymały pomoc na restrukturyzację o wartości 770 mln zł (ok. 181 mln euro).

