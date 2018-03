​Ksenia Sobczak, kandydatka na prezydenta Rosji, została zaatakowana w centrum Moskwy. Napastnik oblał ją wodą i krzyczał "to za Żyrinowskiego".

Incydent miał miejsce podczas imprezy zorganizowanej z okazji 87. urodzin ostatniego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Napastnik popchnął mnie, upadłam, wylał na mnie coś i krzyknął: "To za Żyrinowskiego" - opisuje incydent Sobczak.

Ochroniarz zatrzymał napastnika. Według mediów to Alan Dzucew, asystent Aleksieja Szaposznikowa, przewodniczącego Moskiewskiej Dumy Miejskiej.

Podczas środowej telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta (w której - jak zwykle - udziału nie brał obecnie urzędujący Władimir Putin) doszło do sprzeczki. Przewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski powiedział do Kseni Sobczak "zamknij się idiotko". Ta w odpowiedzi oblała go wodą.

Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 18 marca. Oficjalnie zarejestrowanych jest ośmiu kandydatów. Na czele sondażów stoi Władimir Putin, który zgodnie z badaniami może liczyć na poparcie nawet 70 proc. Rosjan. O drugie miejsce trwa "ostra" walka między kandydatem komunistów Pawłem Grudininem i skandalistą Władimirem Żyrinowskim. Obaj mogą liczyć na około 7 proc. głosów.