"Jutro wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans spotyka się z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem" – powiedział korespondentce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Rozmowa ma dotyczyć praworządności. Chodzi o wycofanie procedury art. 7 Traktatu UE, wprowadzonej wobec Polski 20 grudnia w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie odbędzie się w brukselskim przedstawicielstwie RP przy UE o godzinie 12:00 - ustaliła korespondentka RMF FM. To oznacza przyspieszenie rozmów.

Timmermans ma 14 maja - na spotkaniu ministrów ds. europejskich - poinformować kraje UE o stanie negocjacji z Polską. Chodzi o to, żeby zdecydować co dalej: czy procedura ma być kontynuowana czy zawieszona. A czasu zostało niewiele, bo koniec przyszłego tygodnia to w Brukseli trzy dni wolnego w związku ze Świętem Europy.

W Brukseli trwa oczekiwanie, że Polska w najbliższych dniach zapowie wycofanie lub znaczne ograniczenie warunków skargi nadzwyczajnej, inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem KE skarga wprowadza niepewność prawną. I dla Komisji Europejskiej jest teraz kluczową sprawą w rozwiązania konfliktu.