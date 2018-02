Na 9 lat i 8 miesięcy więzienia zostało skazanych trzech nastolatków - sprawców napaści na polskich turystów w Rimini w sierpniu ubiegłego roku. Nastolatków uznano za winnych łącznie trzech napadów w Rimini: na Polaków, na turystów z Włoch oraz transseksualistę.

Do ataku na Polaków doszło w sierpniu / MANUEL MIGLIORINI / PAP/EPA

Proces dwóch braci Marokańczyków w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letniego Nigeryjczyka toczył się przed sądem w Bolonii. Wszyscy to dzieci imigrantów mieszkających w regionie miasta Pesaro. Wraz z 20-letnim Kongijczykiem Guerlinem Butungu zaatakowali oni polskich turystów na plaży w Rimini; zgwałcili kobietę i ciężko pobili jej partnera. Dokonali także innych napadów w sierpniu w tym mieście nad Adriatykiem. Butungu został skazany na 16 lat więzienia przez sąd pierwszej instancji.

Prokurator dla trójki nieletnich zażądała kary 12 lat. Spodziewaliśmy się niższego wyroku - przyznał w rozmowie z PAP obrońca Marokańczyków Marco Defendini.



Obrońca Nigeryjczyka mecenas Alessandro Gazzea podkreślił, że karę uważa za zbyt wysoką i zapowiedział apelację. Zapytany o to, jak skazani przyjęli wyrok, odparł: "Spokojnie, także dlatego, że zostali przygotowani".



Adwokaci podkreślają, że mają świadomość powagi czynów nieletnich.

Pełnomocnik Polaków, mecenas Maurizio Ghinelli powiedział PAP we wtorek, że do trybunału dla nieletnich wysłał memorandum wraz z listami od dwojga Polaków, w którym opisali zdarzenie oraz jego skutki, także psychiczne, jak również przedstawili szczegóły leczenia, jakiego wymagają.

Włoski adwokat wyjaśnił, że są to te same pisemne relacje, które zostały przygotowane na proces Butungu w Rimini. Treść listów młodych Polaków wraz z drastycznymi szczegółami w dużym stopniu przyczyniła się do wymierzenia Kongijczykowi surowego, jak uznano, wyroku 16 lat więzienia, wyższego od tego, o jaki wnioskował prokurator.

Przed procesem w trybunale dla nieletnich z przesłaniami zapoznali się sędziowie z Bolonii.

W najbliższych dniach oczekiwana jest publikacja uzasadnienia wyroku, wydanego w listopadzie wobec Butungu. Jego obrona zapowiedziała złożenie apelacji.