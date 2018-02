​Japońska policja aresztowała w piątek dwóch mężczyzn, którzy oddali strzały w kierunku siedziby organizacji sprzyjającej Korei Północnej, uznawanej za nieformalną ambasadę tego kraju w Tokio - podała agencja Kyodo. Kule trafiły w bramę, nikt nie ucierpiał. Zatrzymanych w wieku 56 i 46 lat zidentyfikowano jako prawicowych aktywistów.

Japońscy policjanci. Zdjęcie ilustracyjne / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

W piątek nad ranem czasu lokalnego mężczyźni podjechali pod siedzibę związanego z Pjongjangiem Generalnego Stowarzyszenia Koreańskich Mieszkańców Japonii w Tokio, po czym jeden z nich oddał "kilka strzałów" w stronę budynku - poinformowała policja.

Obaj mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem wandalizmu i przyznali się do winy.

Według Kyodo, tokijska siedziba stowarzyszenia służy za nieformalną ambasadę Korei Północnej w Japonii, gdyż oba kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych.



Sytuacja w regionie jest napięta w związku z prowadzonymi przez Pjongjang zbrojeniami nuklearnymi i balistycznymi. W ubiegłym roku reżim północnokoreański przeprowadził swoją szóstą, największą jak dotąd próbę broni atomowej i wystrzelił kilka rakiet balistycznych, z czego dwie przeleciały nad terytorium Japonii.

Tokio wraz z Waszyngtonem prowadzą politykę nakładania "maksymalnej presji" na Pjongjang, by zmusić go do zaprzestania zbrojeń.



Jak zauważa agencja Reutera, w Japonii obowiązują surowe przepisy dotyczące posiadania broni i bardzo rzadko dochodzi tam do strzelanin; najczęściej mają one związek z przestępczością zorganizowaną.



W Japonii mieszka około 500 tys. osób pochodzenia koreańskiego, z czego wielu to potomkowie dwóch milionów Koreańczyków przywiezionych do tego kraju do pracy przymusowej w czasie japońskiej kolonizacji Półwyspu Koreańskiego w latach 1910-1945.

