Dowódcy wojskowi w Rosji, którzy mają dostęp do dokumentów wagi państwowej, zostaną wyposażeni w telefony komórkowe, które wykorzystując sieci cywilne łączą się z zaszyfrowanymi liniami łączności wojskowej. Aparat M-633S Atlas to produkcja całkowicie rosyjska. Jak podkreśla dziennik "Izwiestija", pod koniec zeszłego roku aparaty zaczęły trafiać do oficerów na ważnych stanowiskach dowódczych w brygadach i armiach. Eksperci zapewniają, że koszt telefonu – 115 tys. rubli, czyli ponad 2 tys. USD, jest uzasadniony, bo tajna łączność pozwoli na skuteczniejsze dowodzenie wojskami.

