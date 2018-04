86 tys. funtów - czyli blisko 400 tys. zł - za jazdę pod wpływem alkoholu. To najwyższa kara nałożona przez brytyjski wymiar sprawiedliwości za to wykroczenie. Zapłaci ją Ant McPartlin, prezenter popularnych telewizyjnych turniejów Pop Idol i Britain Has Talent.

Ant McPartlin /NEIL HALL /PAP/EPA

