Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wspólnej konferencji prasowej z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem zamknął Turcji drzwi do Unii Europejskiej, proponując w zamian "zacieśnienie współpracy lub stowarzyszenie" z UE.

Francja zamknęła Turcji drzwi do UE. Padła propozycja zacieśnienia współpracy / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

Ostatnie wydarzenia w Turcji nie pozwalają na żaden postęp - oświadczył Macron, na co Erdogan odpowiedział, że jego kraj "jest już zmęczony" oczekiwaniem na ewentualne przystąpienie do UE.

Demokratów obowiązuje poszanowanie państwa prawa - przypomniał prezydent Francji po rozmowach z swym tureckim odpowiednikiem, w toku których obaj politycy przejrzeli listę niektórych osób aresztowanych w Turcji z powodu podejrzeń o powiązania ze sprawcami udaremnionego zamachu stanu.

Turcja jest już "zmęczona" oczekiwaniem na ewentualne przystąpienie do Unii Europejskiej (...) Nie możemy wiecznie błagać o wejście do UE" - oświadczył Erdogan, nawiązując do paru dziesięcioleci oczekiwań na decyzję w tej sprawie.