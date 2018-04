Jedna osoba zginęła po tym, jak w czasie lotu eksplodował silnik samolotu. Fragmenty jego poszycia uderzając w kadłub wybiły szybę w kabinie pasażerskiej, co spowodowało nagły spadek ciśnienia. Pasażerka została wessana do wytworzonej w ten sposób dziury. To pierwszy od 2009 roku w USA tragiczny wypadek na pokładzie cywilnego samolotu - podała Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.

