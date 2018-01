​Richard Cousins, dyrektor generalny jednej z największych firm w Wielkiej Brytanii "Compass Group", jego dwóch synów a także jego partnerka, jej córka i pilot zginęli w katastrofie hydroplanu w Australii, w Sylwestra - poinformowały brytyjskie media.

Międzynarodowa firma cateringowa Compass Group specjalizująca się w dostarczaniu usług cateringowych dla szkół, więzień i firm międzynarodowych, poinformowała w poniedziałek o śmierci dyrektora generalnego Richarda Cousins'a.

W wypadku zginęło także jego dwóch synów Ed (23 lata) i William (25 lat), jego partnerka Emma Bowden i jej jedenastoletnia córka. Również pilot nie przeżył katastrofy.

Compass jest firmą z listy Global Fortune 500 i w ostatnim roku finansowym Compass zgłosił roczny przychód w wysokości 23 miliardów funtów (31 miliardów dolarów). Firma działa w ok. 50 krajach zatrudniając ponad pół miliona osób.



Cousins zarządzał Compass Group przez ostatnie 11 lat. Miał zrezygnować z funkcji dyrektora generalnego w marcu br. i całkowicie wycofać się z pracy w firmie we wrześniu.



Cousins niedawno znalazł się na 11. miejscu na światowej liście Harvard Business Review najlepszych dyrektorów zarządzających w 2017 r.



Na czerwiec tego roku zaplanowany był ślub Richarda Cousins'a z Emmą Bowden; na kilka dni przez wyjazdem do Australii zostały rozesłane zaproszenia.



Richarda Cousins był wdowcem - jego żona zmarła na raka trzy lata temu.

(ph)