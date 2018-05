"Proszę, abyście byli razem; żebyście tworzyli siłę wspierającą Polskę i polskość tu w Stanach Zjednoczonych” – mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią w Millennium Park w Chicago. „Proszę was także po to, by wszyscy amerykańscy politycy czuli, że Polacy w Ameryce, że Polonia, to jest wielka siła także i polityczna" - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią w Chicago /Radek Pietruszka /PAP

