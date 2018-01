Organizacja Judicial Watch ujawniła, że długoletnia doradczyni i współpracownica Hillary Clinton, Huma Abedin, przesyłała wrażliwe dane z Departamentu Stanu, w tym hasła do systemów rządowych, na prywatne konto e-mailowe znajdujące się na serwerze firmy Yahoo.

Abedin regularnie przesyłała e-maile ze swojego konta na serwerze Departamentu Stanu na prywatny adres poczty elektronicznej. Używała jej wtedy, gdy potrzebowała wydrukować zawarte w nich informacje bądź załączone dokumenty. W odpowiedzi na te zarzuty współpracownica Hillary Clinton wyjaśniała, że drukowanie z systemów Departamentu Stanu "było trudne".



24 sierpnia 2009 roku Huma Abedin przesłała na prywatny adres e-mail, w którym zawarte były hasła dostępu do jej rządowego laptopa i systemów, wraz ze stosownymi instrukcjami dla użytkownika. W innej korespondencji z tego samego roku, którą Abedin przesyłała na swój prywatny adres poczty elektronicznej, ówczesna sekretarz stanu Hillary Clinton przekazała jej e-maila zatytułowanego "Ambasadorzy", którego pierwotnym nadawcą był Denis McDonough, były doradca ds. polityki zagranicznej w kampanii ówczesnego prezydenta Baracka Obamy, który był również szefem sztabu Białego Domu.



Abedin miała wielokrotnie przesyłać informacje o różnym stopniu tajności na swój prywatny adres e-mail. Jak twierdzi Judical Watch, były to między innymi notatki z rozmowy telefonicznej z sekretarzem generalnym ONZ bądź informacje dotyczące sytuacji w Palestynie.



Współpracownica Clinton używała trzech adresów poczty elektronicznej i zgodnie z raportem z sierpnia 2010 roku powiedziała FBI, że nie pamięta otrzymania korespondencji od firmy Yahoo w sprawie wykradzenia danych z jej konta. W związku z tym nie była pewna, czy dane z jej poczty na serwerach Yahoo kiedykolwiek wyciekły.



Według Judicial Watch, ujawniona korespondencja potwierdza przypuszczenia FBI, że dane z kont e-mail Clinton i jej bliskich współpracowników zostały wykradzione. "Oceniamy, że wrogie osoby zdobyły dostęp do osobistych e-maili osób, z którymi sekretarz Clinton była w stałym kontakcie za pośrednictwem swojej prywatnej poczty elektronicznej".



Prezydent USA Donald Trump skomentował ujawnione przez Judical Watch e-maile we wtorek za pośrednictwem Twittera. Najbliższa współpracownica nieuczciwej Hillary (ang. Crooked Hillary), Huma Abedin, została oskarżona o lekceważenie podstawowych protokołów bezpieczeństwa. Oddała tajne hasła w ręce obcych agentów. Pamiętacie zdjęcia marynarzy w okrętach podwodnych? Więzienie! - napisał.