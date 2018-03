​Córka Rosjanina Nikołaja Głuszkowa, znalezionego martwego w Londynie w poniedziałek, boi się o swoje życie - donoszą media na Wyspach Brytyjskich. Natalia Głuszkowa ukrywa się. To prawdopodobnie ona znalazła ciało ojca, bliskiego współpracownika oligarchy i wroga Kremla Borysa Bierezowskiego.

Ciało 69-letniego Głuszkowa znaleziono w poniedziałek. / WILL OLIVER / PAP/EPA

Przyczyna śmierci Nikołaja Głuszkowa wciąż nie jest znana. Jedne źródła mówią o śladach duszenia, inne o samobójstwie.

Jak donosi korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgen, istnieje związek między Głuszkowem a oskarżonym o zamordowanie Aleksandra Litwinienki byłym agentem KGB - a obecnie członkiem Dumy - Adriejem Ługowojem. Miał on planować ucieczkę Głuszkowa z rosyjskiego więzienia, gdy ten odsiadywał tam karę za malwersacje finansowe, jakich dopuścił się będąc dyrektorem Aerofłotu.

Ucieczka z założenia miała się nie udać, po to, by Głuszkow otrzymał wyższy wyrok. Po wykryciu spisku Ługowoj sam trafił do więzienia na 14 miesięcy.

W latach 90. Głuszkow pracował dla rosyjskiej państwowej linii lotniczej Aerofłot i dla firmy Bieriezowskiego LogoVAZ. W 2000 roku został oskarżony o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Bieriezowski - który był już w konflikcie z Putinem, prowadzącym wojnę z oligarchami - postanowił wówczas szukać schronienia poza granicami Rosji i w końcu trafił do Wielkiej Brytanii. Głuszkow natomiast opuścił rosyjskie więzienie w 2004 roku.

W ostatnich latach Głuszkow mieszkał w Londynie - rząd brytyjski przyznał mu azyl. W 2011 roku jego nazwisko pojawiło się w procesie pomiędzy Bieriezowskim a Romanem Abramowiczem. Głuszkow również przychodził na rozprawy. Twierdził, że to Abramowicz doprowadził do jego aresztowania w Rosji, gdyż kremlowska administracja chciała go wykorzystać jako "zakładnika", dzięki któremu Bieriezowski ugnie się i sprzeda swoje udziały w telewizji ORT.

Ciało Bieriezowskiego zostało odnalezione w marcu 2013 roku. Według policji dawny magnat medialny popełnił samobójstwo, jednak jego przyjaciele i znajomi powątpiewają w tę wersję wydarzeń. W rozmowie z "The Guardian" również Głuszkow twierdził, że Bieriezowski został zamordowany. Mam inne informacje od tych, które są publikowane w mediach - mówił. Borys został uduszony. Albo zrobił to sam albo z czyjąś pomocą. Nie wierzę jednak, by to było samobójstwo - zapewniał w rozmowie z brytyjskim medium.

Głuszkow miał także na własną rękę badać sprawę Bieriezowskiego. Kilka miesięcy po jego śmierci wysłał do kolegi wiadomość, że ma "wiele interesujących informacji" w sprawie zgonu przyjaciela.

W 2017 roku moskiewski sąd zaocznie skazał Głuszkowa, tym razem na 8 lat więzienia. Chodziło o zdefraudowanie 123 milionów dolarów z Aerofłotu.