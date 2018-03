Broń chemiczna walizce - to najnowsza teoria nt. zamachu na byłego rosyjsko-brytyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę Julię, jaka pojawiła się w mediach na Wyspach. Według niej, nie jest wykluczone, że to 33-letnia Julia, która przyleciała do Wielkiej Brytanii w odwiedziny, mogła nieświadomie przywieźć w swoim bagażu śmiercionośną substancję. Jak donoszą brytyjskie media, powołując się na anonimowe źródła policyjne, trującą substancją mogły być nasączone ubrania, kosmetyki lub prezent dla ojca.

