​Chciałbym, by przyznano kiedyś Nagrodę Nobla ludziom starszym, którzy dają pamięć ludzkości - powiedział papież Franciszek wiernym na spotkaniu w Pietrelcinie na południu Włoch. Papież odwiedza miejsca związane z życiem i posługą św. Ojca Pio.

Papież Franciszek / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Papież: Ludzie starzy są skarbem, proszę, nie spychajcie ich na margines

Pierwszym etapem podróży papieża śladami świętego Ojca Pio, zakonnika, stygmatyka i spowiednika, w związku z przypadającą w tym roku 50. rocznicą jego śmierci, była Pietrelcina, jego rodzinne miasteczko. Tam papież spotkał się z tysiącami mieszkańców i wyznawców Ojca Pio, przybyłych z całych Włoch i innych krajów.

Ludzie starzy są skarbem, proszę, nie spychajcie ich na margines, oni są mądrością - powiedział Franciszek. Zachęcał: Niech osoby starsze nauczą się rozmawiać z młodymi, a młodzi z seniorami.



Przemawiając na placu w Pietrelcinie, papież pytał wiernych: Wierzycie w to, że diabeł istnieje?. Nie bardzo? Poproszę biskupa, żeby zrobił wam katechezę - dodał żartobliwie.



Diabeł "istnieje, siedzi w nas w środku, oszukuje nas, a Ojciec Pio obawiał się, że go zaatakuje, popchnie do grzechu" - zauważył Franciszek.



Tłumaczył wiernym, że święty Ojciec Pio "kochał Kościół ze wszystkimi jego problemami, grzechami". Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wstydzimy się, ale Duch Święty dał nam Kościół, który jest święty - powiedział papież.



"Módlcie się do Matki Bożej o to, aby młodzi ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać"

Wyraził pragnienie, aby mieszkańcy południa Włoch czerpali inspirację z nauczania świętego Ojca Pio w "czasie, który nie jest łatwy". Liczba ludności spada stopniowo, ludność się starzeje, zaś wielu młodych ludzi zmuszonych jest do wyjazdu w poszukiwaniu pracy - oświadczył.



Prosił wiernych: "Módlcie się do Matki Bożej o to, aby młodzi ludzie znaleźli pracę tutaj i nie musieli stąd wyjeżdżać" i by "młodym pokoleniom zaoferowano konkretne szanse na przyszłość pod znakiem nadziei".



Zachęcam tę ziemię, aby strzegła jak cennego skarbu chrześcijańskiego i kapłańskiego świadectwa świętego Ojca Pio z Pietrelciny - wezwał papież. Nazwał go "jedną z najpiękniejszych i najjaśniejszych postaci ludu" z tamtych stron.



Ten pokorny zakonnik kapucyn zadziwił świat całym swym życiem, poświęconym modlitwie i cierpliwemu słuchaniu braci - powiedział papież.



Po wizycie w Pietrelcinie Franciszek udał się do miejsca posługi i kultu Ojca Pio, San Giovanni Rotondo. Po przybyciu do tego miasta papież udał się do szpitala założonego przez św. Ojca Pio, Domu Ulgi w Cierpieniu. Odwiedził tam oddział onkologii dziecięcej. W San Giovanni Rotondo papież odprawi też mszę.

(ph)