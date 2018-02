​Wicepremier Waleri Simeonow, współprzewodniczący nacjonalistycznej koalicji Zjednoczeni Patrioci, wydał oświadczenie, w którym domaga się, by europosłanka Zielonych, Niemka Ska Keller została uznana za persona non grata. Pismo w tej sprawie, adresowane do bułgarskiego rządu i MSZ, Parlamentu Europejskiego, niemieckiego rządu i niemieckich Zielonych, jest utrzymane w wyjątkowo obraźliwym tonie. Podpisało się pod nim jeszcze czterech członków kierownictwa Zjednoczonych Patriotów.

REKLAMA