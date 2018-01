​Trzej chłopcy w wieku 3-4 lat niezauważeni przez wychowawców wyszli w środę z przedszkola w Swietłahorsku w obwodzie homelskim, a następnie wsiedli do pociągu jadącego do oddalonego o ok. 50 km Żłobina. Nieobecność dzieci zauważyli dopiero rodzice.

Zdjęcie ilustracyjne /Monika Kamińska /RMF FM

REKLAMA