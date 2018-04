Władze Włoch przyznały obywatelstwo niespełna dwuletniemu chłopcu z Wielkiej Brytanii Alfiemu Evansowi, cierpiącemu na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. Trwa batalia, by nie dopuścić do odłączenia go od maszyn utrzymujących przy życiu.

Decyzja władz Włoch ma na celu umożliwienie przewiezienia dziecka do watykańskiego szpitala Bambino Gesu w Rzymie, który gotów jest kontynuować jego diagnozowanie i terapię. Starania o uratowanie dziecka znana placówka pediatryczna podjęła na polecenie papieża Franciszka, który w ubiegłym tygodniu przyjął na audiencji ojca Alfiego.

W nocie wydanej w poniedziałek przez MSZ w Rzymie ogłoszono, że szef dyplomacji Angelino Alfano oraz minister spraw wewnętrznych Marco Minniti przyznali dziecku włoskie obywatelstwo.



Rząd wyraża życzenie, by posiadanie obywatelstwa włoskiego umożliwiło natychmiastowe przewiezienie dziecka do Włoch - podkreśla się w komunikacie.



Ansa podała za źródłami w szpitalu, że zapadła tam decyzja o zawieszeniu planowanej na poniedziałek procedury odłączenia dziecka od aparatury.



Do szpitala w Liverpoolu, gdzie przebywa chłopiec, przyjechała dyrektor watykańskiego szpitala Mariella Enoc, by - jak wyjaśniła - przekazać jego rodzicom słowa bliskości od papieża.

Wcześniej wejście do szpitala szturmowało ok. 200 osób, które domagały się, by Alfie nadal był podłączony do aparatury podtrzymującej go przy życiu.

(mpw)