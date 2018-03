26-latek zaatakował nożem żołnierza austriackiej armii przed rezydencją ambasadora Iranu w Wiedniu. Jak poinformowała policja, funkcjonariusz - w obronie własnej - zastrzelił mężczyznę. Rzecznik ministerstwa obrony Austrii powiedział, że żołnierz próbował najpierw bronić się przy pomocy gazu pieprzowego, a kiedy to nie przyniosło skutku, sięgnął po pistolet.

26-letni mężczyzna zaatakował nożem żołnierza austriackiej armii pełniącego straż przed rezydencją ambasadora Iranu w Wiedniu. Zdjęcie ilustracyjne / Julian Stratenschulte / PAP/EPA

Według policji, żołnierz oddał co najmniej cztery strzały ze służbowej broni, Glocka 17. Tyle łusek znaleziono podczas zabezpieczenia śladów przed rezydencją ambasadora Iranu w Wiedniu.



26-latek zginął na miejscu. Austriackie władze podały jedynie, że miał 26 lat i był obywatelem Austrii. Nie wiadomo, dlaczego rzucił się z nożem na funkcjonariusza. Jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie by o tym mówić - podkreślił rzecznik policji.



24-letni żołnierz trafił do szpitala. Jak poinformowała policja, został ranny w ramię.



Po ataku nożownika przed rezydencją ambasadora Iranu władze Austrii wzmocniły ochronę innych placówek dyplomatycznych w Wiedniu.



Cztery dni wcześniej w centrum Wiednia doszło do dwóch ataków z użyciem noża. Ciężko ranne zostały wtedy cztery osoby.



Do obu ataków przyznał się pochodzący z Afganistanu 23-letni mężczyzna. Podczas przesłuchania tłumaczył się "agresywnym nastrojem" i "wściekłością z powodu trudnej sytuacji życiowej".



(ug)