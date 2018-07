Przywołujemy prawdę o zamordowanych na Wołyniu, nie po to, by sądzić, ale po to, by poddać refleksji współczesnego pokolenia prawdę o tajemnicy ludzkiej natury - powiedział w Łucku podczas mszy św. w intencji ofiar rzezi wołyńskiej abp. lwowski Mieczysław Mokrzycki. W Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na zachodzie Ukrainy odprawiona została msza w intencji ofiar rzezi wołyńskiej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Uczestniczyli w niej także m.in. ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło oraz prezydencki minister Wojciech Kolarski.

Abp Mieczysław Mokrzycki /Jacek Turczyk /PAP

