Wiara w teorie spiskowe jest "niepokojącym" i "poważnym" zjawiskiem społecznym we Francji. 79 proc. obywateli tego kraju należy do zwolenników przynajmniej jednej z wielkich teorii spiskowych - ujawniły badania instytutu Ifop.

Ziemia / PAP/EPA

34 proc. Francuzów wierzy w co najmniej cztery teorie spiskowe, a 13 proc. - w co najmniej siedem - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Jeana Jaures - think tanku związanego z partią socjalistyczną - oraz internetowego obserwatorium Conspiracy Watch.

Badania opublikowano w czasie, kiedy francuski rząd prowadzi walkę z "fake newsami" i gdy przypada rocznica zamachu sprzed trzech lat na redakcję "Charlie Hebdo".



Z rozmaitych teorii spiskowych krążących w społeczeństwie, wymienianych w badaniu od najnowszych do najstarszych, 55 proc. Francuzów zgadza się z opinią, że "ministerstwo zdrowia jest w zmowie z przemysłem farmaceutycznym, aby ukrywać szkodliwość szczepionek", a 54 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że "CIA maczało palce w zabójstwie prezydenta Johna F. Kennedy'ego w Dallas".



Co do terroryzmu, to 19 proc. Francuzów uważa, że ataki na "Charlie Hebdo" i sklep Hyper Cacher w styczniu 2015 r. "pozostają sferze niejasności" i że nie ma pewności, by były "planowane i przeprowadzone wyłącznie przez terrorystów islamskich". Uważa tak 27 proc. osób poniżej 35. roku życia i 30 proc. ludzi w wieku 18-24 lat.



Z kolei 32 proc. uważa, że "wirus HIV został stworzony w laboratorium i badano go na ludności afrykańskiej, zanim rozprzestrzenił się po świecie", a 31 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że "terrorystyczne ugrupowania dżihadystyczne jak Al-Kaida czy Daesz (IS) są w rzeczywistości sterowane przez zachodnie tajne służby".



Ponadto 16 proc. Francuzów nie wierzy w lądowanie Amerykanów na Księżycu, a 9 proc. - że Ziemia jest okrągła.



Według dyrektora Conspiracy Watch Rudy'ego Reichstadta, wyniki badania "potwierdzają, że jako zbiorowość znaleźliśmy się wobec zjawiska nie tylko namacalnego, ale i istotnego, które występuje w całym społeczeństwie i w niepokojący sposób przenika zbiorowe wyobrażenia".



Badanie przeprowadzono w dniach 19 i 20 grudnia na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Francuzów metodą kwotową i uzupełniono na próbie 252 osób poniżej 35 roku życia.