Cztery osoby zginęły, a kolejne cztery zostały ranne w potężnym wybuchu, do którego doszło w brytyjskim mieście Leicester. Na parterze budynku mieściły się polskie delikatesy, a nad nimi dwa mieszkania. Poranne brytyjskie gazety chwalą przechodniów, którzy tuż po eksplozji gołymi rękoma wydobywali z gruzów rannych. Według policji, nic nie wskazuje na to, by wybuch w Leicester był związany z działalnością terrorystów.

REKLAMA