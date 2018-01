Francuska policja prowadzi śledztwo po tragicznej śmierci 15-latka w centrum Paryża. Został on zasztyletowany w czasie starć młodzieżowych band z imigranckich dzielnic. Zmarł w nocy, po przewiezieniu go do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne /Wheeler Andrew/Abaca /PAP/EPA

