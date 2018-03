​Zuchwała kradzież w Katowicach. Złodzieje aut staranowali drzwi do supermarketu przy ul. Radockiego, wjechali do środka i ukradli kasetę z pieniędzmi z kantoru, który jest w markecie. Trwają poszukiwania bandytów.

Złodzieje wjechali autem do marketu / Policja

Do kradzieży doszło ok. 3 w nocy. Sprawców było co najmniej dwóch. Tylu zarejestrowały kamery monitoringu. Obaj byli zamaskowani.

Funkcjonariusze ustalili, że samochód, którym staranowali drzwi sklepu i wjechali do środka, został kilka dni temu skradziony w Sosnowcu. Złodzieje zostawili to auto na miejscu i uciekli innym samochodem.

Samochód, którym poruszali się sprawcy, był kradziony / Policja

Policja opublikowała zdjęcia i film z monitoringu. Jeśli ktoś może pomóc w ustaleniu sprawców, powinien skontaktować się z katowicka komendą pod numerami telefonu: 32 200 25 55, 32 200 2961 lub 112.

