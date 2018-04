Kilkanaście osób poszkodowanych w zderzeniu dwóch autobusów miejskich w Ostrowie Wielkopolskim. Do wypadku doszło ok. godz. 8:40 na skrzyżowaniu ulic Krotoszyńskiej, alei Słowackiego i Raszkowskiej. Do szpitala ostatecznie przewieziono 8 osób, w tym 14-letnie dziecko.

