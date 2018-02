​Wyjaśniona sprawa śmierci polskiego kierowcy we Włoszech sprzed 4 lat. Włoscy śledczy umorzyli to postępowanie. Natomiast prokuratura w Sosnowcu postawił zarzuty śmiertelnego pobicia 49-letniemu mężczyźnie, a sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. /Policja

