​Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o podpalenie w nocy z niedzieli na poniedziałek nielegalnego składowiska śmieci w Dąbrowie Niemodlińskiej - poinformował PAP Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Pożar w Dąbrowie Niemodlińskiej / Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Pożar w zabudowaniach gospodarczych zauważono wczoraj krótko przed północą. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, zobaczyli płonące dwa budynki gospodarcze. Jak się okazało, były w nich składowane m.in. sprasowane odpady plastykowe. Ogień praktycznie zniszczył obydwa budynki. W jego gaszeniu uczestniczyło ponad 36 jednostek straży pożarnej. Dogaszanie dymiącego wciąż pogorzeliska może potrwać do wieczora.

Policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o podpalenie nielegalnego składowiska śmieci. Są to 39-letni mężczyzna i 56-letnia kobieta. Zostali przewiezieni do prokuratury rejonowej w Opolu. Policja nie wyklucza, że zostanie im przedstawiony zarzut podpalenia i spowodowania pożaru wielkich rozmiarów, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

To już kolejny przypadek nielegalnego składowania odpadów w tej miejscowości. W ubiegłym miesiącu ujawniono składowisko beczek z kwasem. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono także dwóm osobom. Kilka dni później natomiast policja zatrzymała ciężarówkę, która wiozła do Dąbrowy Niemodlińskiej śmieci komunalne z Niemiec. W dokumentach przewozowych figurował inny ładunek.