W najbliższych dniach władze Prawa i Sprawiedliwości zamierzają tłumaczyć swoim politykom pomysł obniżenia pensji posłom, senatorom i samorządowcom - dowiedział się reporter RMF FM. Z naszych informacji wynika, że wielu polityków partii rządzącej, o pomyśle Jarosława Kaczyńskiego dowiedziało się dopiero wczoraj, podczas konferencji prezesa PiS. Zostało to źle odebrane w partii.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, dziś z prezesem PiS spotkają się szefowie okręgów, a na poniedziałek zaplanowano rozmowy klubu parlamentarnego.

Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że na razie grupa parlamentarzystów PiS chce pokazać swoje niezadowolenie podczas poniedziałkowego posiedzenia klubu.



To będą burzliwe rozmowy - usłyszał reporter RMF FM Patryk Michalski od kilku osób - które jednak podkreślają - że jedynym "aktem nieposłuszeństwa" może być list do Jarosława Kaczyńskiego.



Nagrody na Caritas

Politycy liczą, że obniżka pensji będzie jednak mniejsza, albo że wejdzie w życie za kilka miesięcy, żeby zdążyli przygotować się do "skromniejszego życia".Jeden z posłów zasugerował, że po odchudzeniu portfela, jego żona - która dotychczas zajmowała się dziećmi - będzie musiała pójść do pracy. Inny przyznał, że gdyby pięcioro jego dzieci nie było samodzielnych, musiałby zrezygnować z pracy posła.Politycy PiS żartują również, że będą musieli dorabiać, ale jak usłyszeliśmy - decyzja o obniżce pensji - miała być sygnałem przede wszystkim dla opozycji.

Oddanie nagród przez ministrów na Caritas może się okazać dla nich korzystne podatkowo.Taka wpłata jest szczególnym rodzajem darowizny. Jak mówi prawo: "Na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych".

Darowizna - wyjątkowo - może być w stu procentach odliczona od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. Inne darowizny, co do zasady, można odliczyć w wysokości sześciu procent.



Np. Beata Szydło przyznała sobie 65 tysięcy złotych nagrody brutto. Czyli, netto jest to około 45 tysięcy. Taką kwotę ma wpłacić na Caritas.



Jeżeli skorzysta z ulgi na darowizny, to była szefowa rządu, będzie mogła zaoszczędzić na podatkach około 14 tysięcy złotych. Czyli - pomimo zwrotu - niemal jedna trzecia nagrody może zostać w kieszeni Beaty Szydło.





Prezes PiS zapowiada projekt obniżenia pensji posłom i senatorom

Ministrowie konstytucyjni, sekretarze stanu zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne do Caritasu - tak w czwartek o nagrodach dla ministrów powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał także, że szykuje projekt obniżenia pensji poselskich i samorządowych.



Ministrowie konstytucyjni, sekretarze stanu zdecydowali się na przekazanie swoich nagród - tutaj terminem będzie połowa maja - na cele społeczne do Caritasu - dodał prezes PiS. Ale to jest, proszę państwa, za mało - zaznaczył.

W związku z tym komitet polityczny PiS - na mój wniosek - ustalił, że do laski marszałkowskiej zostanie złożony projekt obniżenia pensji poselskiej o 20 proc., wprowadzenia nowych limitów obniżających dla wójtów, burmistrzów, marszałków, starostów, a także dla ich zastępców - mówił Jarosław Kaczyński. Dodał także, że chce, by zostały zniesione "wszelkie dodatkowe świadczenia dla urzędników spółek Skarbu Państwa". Proszę pamiętać, że te świadczenia są często na poziomie pensji - podkreślił.

Będziemy egzekwować z całą stanowczością dyscyplinę w tych sprawach - podkreślił Kaczyński. Jeżeli ktoś by nie chciał głosować za tego rodzaju decyzjami, bo powtarzam, one w większości wypadków muszą być podjęte poprzez ustawy, to traci szansę na miejsce na liście wyborczej, traci szansę na dalszy udział w polityce - oświadczył szef PiS.

Będzie dużo, dużo skromniej (...) Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana - przyznał. Vox populi, vox Dei. Głos ludu, głos Boga - zakończył.



