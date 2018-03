Poranny rejs z Zielonej Góry do Warszawy został odwołany z powodu wypadku, jaki w drodze do pracy mieli piloci i stewardesa. Na szczęście nie ucierpieli poważnie, ale trafili do szpitala na badania. Część pasażerów pojechała do Warszawy podstawionym autobusem, inni przesunęli wylot na jutro.

