Ważna informacja dla kierowców - we wtorek rozpoczęła się budowa nowego mostu w Białym Dunajcu na zakopiance. Stary i uszkodzony most, na którym wprowadzono ruch wahadłowy, od kilku lat był powodem sporych korków między Nowym Targiem a Zakopanem.

W poniedziałek plac budowy został przekazany firmie, która ma postawić nową przeprawę. We wtorek rozpoczęły się pierwsze prace.

W pierwszej kolejności zostanie wybudowany most zastępczy, po którym ruch będzie odbywał się już w obu kierunkach. Most tymczasowy powinien powstać w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Najwyższa pora, bo najnowsze ekspertyzy mówią, że stary most jest w tak złym stanie technicznym, iż może być użytkowany tylko do maja. Potem i tak musielibyśmy go zamknąć - mówi rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut-Purchla.

Nowy most powstanie w miejscu istniejącego obecnie. Będzie miał konstrukcję łukową, bez podpór w nurcie rzeki, obustronne chodniki, długość ok. 58 metrów i szerokość 18 metrów. Przebudowane zostaną dojazdy po obydwu stronach obiektu.

Koszt projektu i wybudowania nowego mostu wyniesie ok. 12 mln zł.

(mpw)