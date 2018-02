Chodzi o Szkołę Policji w Pile w Wielkopolsce. Placówka mieści się w zabytkowym budynku z lat 20. Wilgoć z zabytkowych murach to nie nowość, ale zdaniem części słuchaczy szkoły – teraz miarka się przebrała. Zdjęciami i swoimi uwagami co do warunków, w jakich są skoszarowani, podzielili się z internautami na Facebooku. Na profilu polskie-sluzby.pl czytamy: "Policjanci śpią na zagrzybiałych materacach, w weekendy nie ma ciepłej wody i wyłączane jest ogrzewanie. Na prośbę wymiany materaca kursant-słuchacz otrzymuje odpowiedź: Jak się nie podoba, to pisz raport i do domu".

