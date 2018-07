Niecodzienna interwencja policjantów z Zabrza. Funkcjonariusze uratowali yorka, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Piesek trafił do miejskiego schroniska dla zwierząt.

Zdj. ilustracyjne / Andrzej Rybczyński / PAP

Policjanci dostali sygnał, że na ul. Krakowskiej do studzienki wpadł mały pies. Był na głębokości 1,5 metra i nie potrafił wyjść na zewnątrz.



"Wejście do studzienki, w której nie było włazu zabezpieczającego, częściowo zastawione było betonową płytą. Mundurowi odsunęli płytę i zeszli po wystraszonego yorkshire terriera do studzienki" - relacjonują funkcjonariusze.



Przestraszony piesek trafił do miejskiego schroniska. Miejmy nadzieję, że szybko znajdzie nowy dom!