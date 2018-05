Tragiczne skutki wypadku na Rysach. Ciężko ranny został turysta, który poślizgnął się poniżej szczytu. Został przetransportowany do szpitala w Zakopanem. Tam zmarł.

Pogotowie Ratunkowe zabiera przetransportowanego śmigłowcem turystę / Grzegorz Momot / PAP

Turysta poślizgnął się poniżej szczytu Rysów i zsunął po stromym zboczu na śniegu kilkaset metrów w dół.

W ciężkim stanie ratownicy TOPR-u przetransportowali go śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Niestety, nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł.

W trakcie udzielania mu pomocy, obok ratowników zsunął się kolejny turysta. Mężczyzna jest poobijany. Ma mocno podrapane nogi, bo wybrał się na szczyt w krótkich spodenkach.

Ratownicy ostrzegają, że w wysokich partiach Tatr, mimo słonecznej pogody, warunki turystyczne są nadal zimowe.

Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, w Tatrach Wysokich po północnej stronie grani, w żlebach i w kotłach zalega pokrywa śnieżna. Śnieg w godzinach południowych jest mokry, a w godzinach rannych twardy i zmrożony. Większość łańcuchów zabezpieczających szlaki w wysokich partiach gór znajduje się jeszcze pod śniegiem. Do uprawiania turystyki w tej części Tatr niezbędny jest sprzęt zimowy jak raki i czekan oraz doświadczenie w uprawianiu turystyki zimowej.





