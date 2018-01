​Pięć osób trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch busów we wsi Zastruże pod Koninem. Na miejscu pracuje policja, a droga powiatowa między Sławskiem i Modłą jest zablokowana.

Strażacy mówią naszemu dziennikarzowi, że znaczenie mogły mieć fatalne warunki drogowe. Ze wstępnych oględzin na miejscu wynika, że pojazdy zderzyły się na łagodnym łuku drogi. Jeden z nich prawdopodobnie zjechał na przeciwległy pas i wtedy doszło do zderzenia.

Życiu poszkodowanych nic nie zagraża. Do konińskiego szpitala trafili na obserwację.

To nie jedyne zdarzenie na drogach w okolicach Konina. Chwilę po tym wypadku służby zostały wezwane do kraksy w okolicach wiaduktu nad autostradą A2. Tam kierowca auta osobowego wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia.