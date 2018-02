Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia ze SKOK Wołomin prawie 150 milionów złotych. Oskarżone zostały cztery osoby.

Szefem grupy przestępczej był Mirosław C. który ma postawione 61 zarzutów - między innymi kierowaniem działaniem podstawionych osób tzw. "słupów", które brały kredyty, a także osób wydających różnego rodzaju zaświadczenia. Ma także zarzut osobistego zaciągnięcia jednego z kredytów.

Pozostałe osoby są podejrzane między innymi o poświadczanie nieprawdy w dokumentach, udzielanie pozornych zabezpieczeń, a także chociażby wożenie "słupów" do siedziby SKOK w Wołominie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 46 milionów złotych - to gotówka, rachunki bankowe i nieruchomości należące do podejrzanych.

Mirosław C. jest tymczasowo aresztowany, a wobec pozostałych osób zostały zastosowane poręczenia majątkowe.