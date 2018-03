34 osoby zostały oskarżone o wyłudzanie odszkodowań za fikcyjne kolizje drogowe na Śląsku. Prokuratura twierdzi, że te osoby upozorowały 21 kolizji i wyłudziły ponad milion złotych.

Do kolizji sprawcy używali tanich samochodów zarejestrowanych w Polsce oraz aut drogich marek na niemieckich numerach, ale należących do naszych rodaków. Kierowca taniego samochodu przyznawał się do kolizji, a właściciel z Niemiec występował o odszkodowanie. Koszty były zawyżane.

Najwyższa jednokrotna wypłata wyniosła 133 tysiące złotych.

W skład grupy wchodzili między innymi likwidatorzy szkód, blacharze i lakiernicy. Dowodził nimi mieszkaniec okolic Lublińca.

(mpw)