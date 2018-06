​Ponad pół tysiąca lat liczy sobie szlufka do paska, którą znalazł na polu mieszkaniec okolic Trzebiatowa w Zachodniopomorskiem. Ozdobna szlufka z przełomu XV i XVI wieku trafiła właśnie do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. To drugi taki eksponat w Polsce.

Ponad 500-letnia szlufka do paska /Grzegorz Kurka, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej /

