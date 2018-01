Krakowscy policjanci zatrzymali 55-letnią bezdomną kobietę, która włamywała się do wynajmowanych apartamentów na krakowskim Kazimierzu. Tam odpoczywała, brała kąpiel, jadła lub kradła rzeczy turystów.

55-latka została zatrzymana w sylwestra na gorącym uczynku przez zagranicznych turystów, którzy wrócili po południu do wynajmowanego apartamentu.

Kobieta, którą zastali w środku tłumaczyła, że jest sprzątaczką przysłaną przez właściciela. Ten w rozmowie telefonicznej kategorycznie zaprzeczył. Wezwani policjanci znaleźli przy kobiecie zabrane turystom ubrania, buty oraz torebkę.

Jak się okazało, zatrzymana kobieta dokonała także włamania w drugi dzień świąt do innego apartamentu. Turyści nie mogli dostać się do środka, bo - według ich relacji - w zamku od wewnątrz tkwił klucz. Kiedy wyszli z kamienicy, aby porozmawiać przez telefon z właścicielem mieszkania, kobieta opuściła lokal. Jak ustalili policjanci, włamywaczka wykąpała się, odpoczęła i wyjadła jedzenie z lodówki.

Kobieta usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 2 miesiące.

Wszystko wskazuje na to, że z włamań do apartamentów na wynajem kobieta uczyniła sobie sposób na życie. Policjanci prowadzący postępowanie ustalają, czy w ten sposób kobieta nie włamała się także do innych krakowskich mieszkań na wynajem - powiedział rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

(j.)