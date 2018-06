​Zbigniew Babalski złożył rezygnację z funkcji wiceministra rolnictwa na ręce premiera Mateusza Morawieckiego - dowiedziała się PAP w resorcie rolnictwa.

Zbigniew Babalski / Bartłomiej Zborowski / PAP

Babalski na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany w grudniu 2015 r. Jednocześnie został pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.



W resorcie odpowiadał za działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. W jego gestii była gospodarka ziemią i wspieranie przemian struktury agrarnej, rewindykacja nieruchomości rolnych, ochrona gruntów rolnych, melioracja i inżynieria wodna, a także nadzór nad wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

W marcu 2017 r. Babalski został pełnomocnikiem ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



W 2018 r. przejął obowiązki po zdymisjonowanej wiceminister Ewie Lech, czyli nadzór nad weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego, ochroną zdrowia zwierząt i hodowlą zwierząt i roślin, ochroną zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie, nad środkami ochrony roślin, nawozami i nawożeniem, oraz rolnictwem ekologicznym.

65-letni Babalski ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1984 r. oraz w Instytucie Oświaty Rolniczej ART w 1986 r. Odbył podyplomowe studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie z zakresu zarządzania i organizacji oświatą.



Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność". Działał w Ruchu Społecznym AWS, następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.



Od 1994 r. do 1998 r. był radnym i burmistrzem Ostródy. W latach 1998 - 2001 pełnił funkcję wojewody olsztyńskiego. Pracował następnie jako zastępca dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. W latach 2006-2007 ponownie zasiadał w sejmiku. Od 2007 r. jest posłem.



W wyborach parlamentarnych w 2015 r. został ponownie wybrany do Sejmu z listy PiS.

(ph)