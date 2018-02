Zatrzymano podejrzanego o pobicie dwóch obywateli Ukrainy w autobusie linii 109. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący pobicia na tle narodowościowym o charakterze chuligańskim - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Jak podaje stołeczna policja, kiedy dwóch obywateli Ukrainy wsiadło na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej do autobusu linii 109, jeden z nich został odepchnięty przez mężczyznę. Gdy autobus ruszył, ten sam mężczyzna podszedł do nich i ich zaatakował. Zadawał ciosy pięścią w głowę i publicznie wyzywał z uwagi na ich przynależność narodowościową.

Gdy tylko autobus się zatrzymał, sprawca zdarzenia zbiegł. Na miejsce wezwano karetka pogotowia, która zabrała poszkodowanych do szpitala. Policjanci przeprowadzili oględziny autobusu, zabezpieczyli nagrania z monitoringu, ustalili i przesłuchali świadków zajścia.



Wytypowany w toku śledztwa 27-latek został zatrzymany w pobliżu sklepu przy ul. Deotymy i trafił do policyjnej celi. Zgromadzony przez policję materiał dowodowy trafił do prokuratury.



Podejrzany usłyszał zarzut dotyczący pobicia na tle narodowościowym o charakterze chuligańskim. Przestępstwo na tle dyskryminacji zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności - czytamy w komunikacie na stronie KSP.