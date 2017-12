​W sobotę na polskich drogach doszło do 110 wypadków. Zginęło w nich 10 osób, a 124 zostały ranne - poinformowała w niedzielę Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze największego ruchu spodziewają się w dni świąteczne - w poniedziałek i wtorek.

Od piątku policjanci prowadzą ogólnopolskie działania, mające zapewnić obywatelom bezpieczne Święta Bożego Narodzenia. Do wtorku nad bezpieczeństwem, m.in. na drogach, codziennie czuwać będzie około 10 tysięcy policjantów.

W sobotę doszło do 110 wypadków. Zginęło w nich 10 osób, a 124 zostały ranne. Tego dnia policja zatrzymała 206 kierowców pod wpływem alkoholu. Jak podała KGP, statystyki te są zbliżone do ubiegłorocznych.

Policja podkreśla, że ruch na drogach nie jest jeszcze na tyle skoncentrowany, by móc mówić o szczególnych utrudnieniach czy zagęszczeniu kolizji i wypadków. Największego ruchu funkcjonariusze spodziewają się jednak 25 i 26 grudnia.

W 2016 roku w czasie trzech świątecznych dni w 183 wypadkach zginęło 30 osób, a 229 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 664 pijanych kierowców.

W święta zadbajmy o bezpieczeństwo

Policja apeluje, aby w święta nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W tym czasie częściej dochodzi do włamań i kradzieży kieszonkowych. Pamiętajmy więc o zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Nawet, gdy wychodzimy tylko do pobliskiego sklepu, sprawdźmy czy drzwi i okna są zamknięte. Nie zapominajmy o załączeniu dodatkowych zabezpieczeń (np. alarmu) - podkreśla policja.



Warto też zadbać o swój samochód. Po zaparkowaniu nie zostawiajmy na widoku wartościowych przedmiotów. Z kolei w pojazdach komunikacji publicznej zwróćmy szczególną uwagę na to, co mamy przy sobie.